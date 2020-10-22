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Президент Владимир Зеленский заявил, что в ближайшее время в Кабинете Министров могут заменить некоторых министров.

Об этом он рассказал в интервью «Осень-2020: победы и вызовы» четырем украинским телеканалам, сообщает Укринформ.

«Мы в ближайшее время посмотрим на результат вместе с премьером, есть оценивающий формат работы тех или иных министров, и действительно, кого-то может не быть, самые слабые уйдут», - ответил президент на вопрос, правда ли, что скоро могут быть изменения в Кабмине или смена отдельных министров.

В то же время фамилии министров, которых могут отправить в отставку, Зеленский называть не стал.

Он подчеркнул, что если бы указал конкретные имена, то это было бы «не президентством, а политиканством».

 
ForUm

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