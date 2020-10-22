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Несмотря на стремительный рост количества новых больных коронавирусом ежедневно, строгий карантина в Украине вводить не планируют. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время интервью четырем телеканалам, передает ТСН.

Президент уверен, такие ограничения могут полностью остановить нашу экономику. 

Он заявил, что вопросами дополнительного медицинского оборудования, медицинского обеспечения и количества врачей сейчас уделяют максимум усилий.

Кроме того президент анонсировал производство украинской вакцины от коронавирусной инфекции. Ее разработкой занимались более полугода. Сейчас она проходит тестирование.

«Мы не можем говорить обо всем, потому что должны пройти клинические исследования, и это правда, не имеем права. Она, скажу правду - уникальна. Это не пафос и не популизм. Она уникальна, потому что не такая как другие. У нас есть материалы, что исследования велись, но не на людях, впрочем велись. Я не могу говорить сегодня о сроках, но в любом случае вы должны понять наш подход: несмотря на нашу украинскую вакцину, если у кого-то будет подтверждена вакцина раньше, мы будем закупать, в любом случае», - заявил Зеленский.

Напомним, по состоянию на 9:00 22 октября в Украине зафиксировано 7053 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.
ForUm

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