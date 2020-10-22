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Министерство здравоохранения отмечает, что никаких переговоров на государственном уровне по закупкам или получении российских вакцин против коронавируса сегодня не ведется, сообщает пресс-служба Минздрава.

«В Украине лекарственные средства, в частности иммунобиологические препараты, допускаются к применению только после их государственной регистрации, кроме тех, которые изготавливаются в аптеках по рецептам врачей и на заказ лечебно-профилактических учреждений. Государственная регистрация лекарственного средства осуществляется на основании заявления и результатов экспертизы регистрационных материалов, проведенной Государственным экспертным центром Минздрава Украины», – говорится в сообщении.

В то же время, отметили в министерстве, упрощенной процедурой регистрации могут пользоваться средства, которые уже зарегистрированы в Соединенных Штатах Америки, Швейцарской Конфедерации, Японии, Австралии, Канаде или централизованной процедурой компетентным органом Европейского Союза.

«Сейчас заявлений о государственной регистрации российской вакцины Гам-КОВИД-Вак в установленном порядке ни от одного субъекта не поступало. Кроме того, по имеющейся информации, этот продукт также не проходил экспертизу и регистрацию в компетентных органах США, Швейцарии, Японии, Австралии, Канады или ЕС, что фактически делает невозможной его закупку и использование в Украине. Поэтому любые предположения относительно возможных переговоров или рассмотрения российских вакцин как предмета на приобретения или получения не имеют под собой никаких оснований на законодательном уровне», – подчеркнули в Минздраве.

Также в министерстве напомнили, что Украина будет обеспечена вакцинами против коронавирусной болезни в рамках механизма COVAX, который объединил более 180 стран. Украина вошла в список 92, определенных механизмом COVAX стран, для которых предусмотрены вакцины фирмы AstraZeneca (UK) и Novavax (USA) бесплатно или по ценам ниже рыночных.
ForUm

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