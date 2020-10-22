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Глава Государственной судебной администрации (ГСА) Зеновий Холоднюк написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Об этом сообщают Українські Новини со ссылкой на пресс-службу ГСА.

«Написал заявление об отставке по собственному желанию», - сказали в ведомстве.

В ближайшие дни Высший совет правосудия должен рассмотреть заявление.

Напомним, 1 октября Высший антикоррупционный суд отстранил от должности главы Государственной судебной администрации Зеновия Холоднюка. 

Он проходит подозреваемым по делу экс-главы Окружного административного суда города Киева Павла Вовка.
ForUm

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