Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что проведение общенационального опроса 25 октября - важное событие, ведь введение реального народовластия было одним из пунктов его предвыборной программы. Об этом он заявил в интервью четырем украинским телеканалам, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

«Меня очень интересует и для меня важно мнение людей. Потому что народовластие - это то, что я обещал в своей предвыборной программе. Готов ко второму чтению проект закона о референдуме. Поэтому такие вопросы для меня очень важны лично. Я хочу почувствовать народ», - сказал он.

Зеленский отметил, что этот опрос не будет иметь никаких юридических последствий, но мнение граждан даст ему как президенту Украины дополнительный аргумент инициировать соответствующие изменения в законодательство.

«Я пойму ответ народа и буду говорить с депутатами и предлагать такие позиции», - сказал глава государства.

Президент обратил внимание, что такой опрос, в отличие от социологического, даст возможность узнать мнение как можно большего количества населения.

«Что такое социологический опрос? Это - выборка ... Президент делает серьезный экзит-пол. Я хочу получить результаты, ответы от миллионов людей, а выборка - это две тысячи человек», - отметил он.

Президент привел пример, что утвердительный ответ большинства украинцев на вопрос о легализации медицинского каннабиса для уменьшения боли у тяжелобольных может стать главным аргументом для народных депутатов проголосовать за соответствующие изменения в законодательство.

«Электорально они увидят, что люди это поддерживают. Тогда я как президент, имея уже социологию, ничего не буду бояться, подам этот законопроект и буду знать, что у меня есть поддержка и Рады, и народа», - заявил он.

Президент Украины заверил, что на проведение общенационального опроса 25 октября не будут выделять средств из государственного бюджета.

«Не за счет государства и не за счет олигархических структур. Вы все увидите. Ответ всегда или официальный, или в декларации президента Украины», - сказал Зеленский.

Как ранее сообщал ForUm, 13 октября президент Владимир Зеленский анонсировал проведение 25 октября, в день местных выборов, всеукраинского опроса из 5 важных вопросов.

При этом в Офисе президента заявили, что опрос не будет иметь прямых юридических последствий.

В свою очередь Комитет избирателей Украины заявил, что процедура проведения всенародного опроса в день голосования не предусмотрена Избирательным кодексом Украины.

В Центральной избирательной комиссии заявили, что ЦИК не была вовлечена в проведение опроса.

15 октября в Офисе президента озвучили список вопросов.