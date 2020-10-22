По состоянию на 9:00 22 октября в Украине зафиксировано 7053 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 - это антирекорд количества новых больных в сутки, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Всего в Украине зарегистрировано 322 879 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 6043 летальных, 134898 пациентов выздоровели.
Всего проведено 2914006 тестирований методом ПЦР. За сутки выздоровели 2679 пациентов.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область - 8782 случая;
Волынская область - 11 574 случая;
Днепропетровская область - 12 068 случаев;
Донецкая область - 7896 случаев;
Житомирская область - 10 838 случаев;
Закарпатская область - 12 285 случаев;
Запорожская область - 7093 случая;
Ивано-Франковская область - 17 447 случаев;
Кировоградская область - 1786 случаев;
Киев - 32500 случаев;
Киевская область - 13 688 случаев;
Львовская область - 26 021 случай;
Луганская область - 2841 случай;
Николаевская область - 6428 случаев;
Одесская область - 20 557 случаев;
Полтавская область - 7216 случаев;
Ривненская область - 16 691 случай;
Сумская область - 9730 случаев;
Тернопольская область - 18 283 случая;
Харьковская область - 30 899 случаев;
Херсонская область - 2844 случая;
Хмельницкая область - 11942 случаи;
Черновицкая область - 18562 случаи;
Черкасская область - 7541 случай;
Черниговская область - 7367 случаев.
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