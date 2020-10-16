Национальный банк Украины отрицает внесение главой центробанка Кириллом Шевченко представления в Совет Нацбанка об увольнении своих действующих заместителей, сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

«Глава НБУ не делал представление Совету НБУ об увольнении своих действующих заместителей», – указано в сообщении.

Как сообщил в пятницу утром агентству член Совета НБУ Виктор Козюк, назначенное на пятницу заседание Совета отменили по техническим причинам. Член Совета Василий Горбаль уточнил, что следующее плановое заседание – 27 октября.

В повестку дня заседания Совета был внесен вопрос утверждения аудитора и пункт «разное». Как уточнил Горбаль, несмотря на то что договор с нынешним аудитором НБУ – Ernst&Young – подписан был в 2019 году на следующие пять лет, закон о центробанке требует ежегодного утверждения аудитора до 1 ноября. Второй пункт повестки дня – «разное», по его словам, является стандартным для заседаний Совета.

Ряд СМИ накануне заседания утверждали, что на нем мог быть поднят вопрос об увольнении первого заместителя главы НБУ Екатерины Рожковой, которой недавно совет вынес выговор и выразил недоверие, однако официальное подтверждение этой информации отсутствует.

Как сообщал ForUm, 5 октября Совет Национального банка объявил выговор и недоверие первым заместителям председателя НБУ Екатерине Рожковой и Дмитрию Сологубу.

Как заявил член Совета Виталий Шапран, решение приняли из-за ряда причин, в частности, публичной критики регулятора.

Рожкова, комментируя решение Совета НБУ, заявила, что считает коммуникацию лишь поводом, а не главной причиной для выражения недоверия ей и Сологубу.

Екатерина Рожкова и Дмитрий Сологуб ранее работали в команде экс-главы НБУ Якова Смолия.

Верховная Рада уволила его 3 июля, тогда во время заседания парламента Смолий среди причин своего решения об отставке назвал «использование Совета НБУ для создания корпоративного конфликта внутри учреждения». После того Рожкова выполняла его полномочия.

Впоследствии Верховная Рада Украины поддержала кандидатуру Кирилла Шевченко на должность главы Национального банка Украины.