Власти Франции намерены выслать из страны 231 предполагаемого экстремиста после убийства под Парижем учителя лицея.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в профсоюзе полиции, передает УНИАН.

Глава французского МВД Жеральд Дарманен направил соответствующее поручение местным властям.

По словам собеседников агентства, 180 из подлежащих депортации лиц находятся в заключении, остальные будут задержаны в ближайшее время. Министерство внутренних дел Франции на момент публикации не подтвердило информацию о готовящейся высылке.

Ранее был арестован 11-й подозреваемый в соучастии в убийстве - друг предполагаемого преступника.

47-летний Пати работал учителем истории и географии в колледже в пригороде Парижа Конфлан-Сент-Онорин. На уроке, посвященном свободе слова, он показывал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда, опубликованные в Charlie Hebdo. 16 октября в вагоне метро на него с криками «Аллаху акбар!» напал вооруженный кухонным ножом преступник и отрезал ему голову.

Нападавший - родившийся в Москве 18-летний чеченец Абдуллах А., который, по данным российского посольства в Париже, вместе с семьей уехал из России в 2008 году и получил во Франции политическое убежище.

Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал нападение на учителя исламистским терактом. Расследование ведет Национальная антитеррористическая прокуратура Франция.