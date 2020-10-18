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Во Франции правоохранители задержали 11 человек по подозрению в причастности к убийству учителя истории, который демонстрировал карикатуры на пророка Мухаммеда.

Об этом сообщает Le Figaro.

Под стражу взяли и родителей чеченца, который совершил нападение, а также его деда и младшего брата.

Кроме того, задержали и отца студента, который обнародовал в соцсетях видео с угрозами в адрес учителя, и еще несколько человек, которые общались с нападающим незадолго до убийством.

Среди задержанных известный активист-исламист Абдельхаким Сефриви. На днях он опубликовал видео, в котором осуждает преподавателя.

Вечером 16 октября в Конфлан-Сент-Онорине недалеко от Парижа на улице отрезали голову учителю колледжа.

Нападавшего застрелила полиция, когда тот отказался сдаться.

Напомним, Макрон назвал зверское убийство учителя терактом.
ForUm

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