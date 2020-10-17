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Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что нападение иностранца в городе Конфлан-Сент-Онорин в пригороде Парижа на учителя было терактом. Его слова в субботу, 17 октября, передает Le Parisien.

Произошедшее представляет собой «характерный исламистский террористический акт», сказал Макрон.

Наш соотечественник был убит за то, что преподавал, за то, что он учил детей свободе слова. Мракобесие и насилие не пройдут», - заявил президент.

Глава государства сообщил, что к расследованию убийства подключился антитеррористический отдел прокуратуры. Дело заведено об убийстве, связанном с терроризмом и террористическими организациями.

Ранее СМИ сообщили, что напавшим с ножом на учителя колледжа был 18-летний уроженец Москвы. Преподаватель на уроке показал подопечным карикатуры на пророка Мухаммеда.

Напомним, школьного учителя истории и географии обезглавили в пригороде Парижа, потому что он использовал карикатуры на пророка Мухаммеда во время занятия.

Во Франции объявили ночной комендантский час в Париже и 8 городах.
ForUm

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