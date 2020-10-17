Министерство обороны перечислило первые средства для выплаты разовой денежной помощи родственникам погибших в результате катастрофы самолета Ан-26 в Харьковской области.
Об этом сообщается на сайте министерства.
Отмечается, что более 28 миллионов гривен было направлено в Сухопутные войска Вооруженных Сил для распределения по военкоматам. На следующей неделе военные комиссариаты перечислят эти средства на счета получателей помощи.
Решение о выплате принято относительно 19 погибших курсантов Харьковского Национального университета Воздушных Сил.
Решение об остальных выплатах будет принято после окончательного официального установления всех обстоятельств и причин авиакатастрофы.
До сих пор продолжает работать Правительственная комиссия и продолжается работа по проведению технического расследования катастрофы самолета. Результаты работы должны быть представлены Министру обороны до 25 ноября.
Напомним, 25 сентября при заходе на посадку в двух километрах от военного аэропорта Чугуева разбился самолет Ан-26 Вооруженных сил Украины.
На его борту находились 27 человек: офицеры и курсанты Харьковского университета Воздушных сил ВСУ имени И. Кожедуба, которые выполняли учебно-тренировочный полет.
В результате падения самолета погибли 26 из 27 человек, находившихся на борту. Один из двух парней, доставленных в больницу сразу после трагедии – умер. Второй – выжил и находится в больнице.
Расследование крушения самолета Ан-26 под Чугуевом выявило грубые нарушения в выполнении полетных заданий и в организации полетов в целом.
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