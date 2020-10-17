также в разделеОбщество
В армии рекордный прирост заболеваемости COVID-19 14
Задержан заместитель мэра в Луганской области 12
С начала года в Украине при пожарах погибли и пострадали более 2 тысяч человек 8
Впервые в Украине состоялась продажа янтаря с аукциона 16
Степанов рассказал, какие пациенты чаще всего попадают в больницу с коронавирусом 17
Украина готовит новое разведение войск на Донбассе 22
СМИ: В Обуховском и Васильковом районах накануне выборов прописывают сотни людей 12
Япония предоставила Украине лекарства от коронавируса 27
Синоптики предупредили украинцев о пожарной опасности 8
Новый антирекорд: в Украине за сутки 6410 новых случаев COVID-19 58
16 октября. Картина дня 89
Минздрав готовит план по развертыванию мобильных госпиталей 20
На Луганщине нашли схрон с крупнокалиберными снарядами 15
Дело Гандзюк: суд приговорил Павловского к двум годам условно 163
Минздрав: Украина получит несколько траншей вакцин 61
СМИ: Перевозчики берут из жителей ОРДЛО плату «на взятки» украинским пограничникам 31
Ляшко опроверг фейк об опасности ношения медицинских масок 14
Госспецсвязи удалила из своих ресурсов упоминание о сотрудничестве с Huawei 22

Министерство обороны перечислило первые средства для выплаты разовой денежной помощи родственникам погибших в результате катастрофы самолета Ан-26 в Харьковской области.

Об этом сообщается на сайте министерства.

Отмечается, что более 28 миллионов гривен было направлено в Сухопутные войска Вооруженных Сил для распределения по военкоматам. На следующей неделе военные комиссариаты перечислят эти средства на счета получателей помощи.

Решение о выплате принято относительно 19 погибших курсантов Харьковского Национального университета Воздушных Сил.

Решение об остальных выплатах будет принято после окончательного официального установления всех обстоятельств и причин авиакатастрофы.

До сих пор продолжает работать Правительственная комиссия и продолжается работа по проведению технического расследования катастрофы самолета. Результаты работы должны быть представлены Министру обороны до 25 ноября.

Напомним, 25 сентября при заходе на посадку в двух километрах от военного аэропорта Чугуева разбился самолет Ан-26 Вооруженных сил Украины.

На его борту находились 27 человек: офицеры и курсанты Харьковского университета Воздушных сил ВСУ имени И. Кожедуба, которые выполняли учебно-тренировочный полет.

В результате падения самолета погибли 26 из 27 человек, находившихся на борту. Один из двух парней, доставленных в больницу сразу после трагедии – умер. Второй – выжил и находится в больнице.

Расследование крушения самолета Ан-26 под Чугуевом выявило грубые нарушения в выполнении полетных заданий и в организации полетов в целом.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
3270 грн.
11
Теги