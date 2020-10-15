Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков на фоне политического кризиса и уличных акций принял решение уйти в отставку.

Жээнбеков подготовил соответствующее обращение к народу Кыргызстана. По его словам, обстановка в стране остается напряженной, передает УНИАН.

«Вчера Жогорку Кенеш утвердил состав правительства, я подписал указы президента Кыргызской Республики о соответствующих назначениях. Но это не сняло напряженность. К сожалению, агрессия не утихает, требование моей немедленной отставки продолжается. Текущая ситуация близка к двустороннему конфликту», — заявил глава государства.

Жээнбеков указал, что в стране возникла реальная угроза кровопролития.

«Военнослужащие и правоохранительные органы обязаны применять оружие для защиты государственной резиденции. В этом случае прольется кровь, это неизбежно. Я призываю обе стороны не поддаваться провокациям», — отметил он.

«Я не держусь за власть. Не хочу остаться в истории Кыргызстана как президент, проливший кровь и стрелявший в собственных граждан. Поэтому принял решение уйти в отставку», - заключил Жээнбеков.

Напомним, 4 октября в Кыргызстане прошли парламентские выборы. По предварительным данным, избирательный порог преодолели четыре политические силы.

При этом 10 из 12 проигравших оппозиционных партий отказались признавать предварительные результаты голосования. Лидер партии «Бир Бол» Алтынбек Сулайманов призвал назначить новые выборы без участия партий, связанных с властью.

Международные наблюдатели заявили, что на выборах имели место серьезные нарушения, в том числе подкуп и запугивание избирателей.

5 октября в столице Кыргызстана и других городах начались акции протеста против результатов парламентских выборов.

Участники массовой акции в столице Кыргызстана заняли здание, где размещены парламент и администрация президента.

После этого Центральная избирательная комиссия Кыргызстана приняла решение признать итоги выборов недействительными.

Садыр Жапаров избран новым и.о. премьер-министра Кыргызстана.