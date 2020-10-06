Садыр Жапаров избран новым и.о. премьер-министра Кыргызстана. Это решение было принято на внеочередном заседании кыргызского парламента сегодня, 6 октября в отеле «Достук», сообщает «Кабар».

По сообщению пресс-службы ЖК, на заседании присутствовало 67 депутатов.

На заседании озвучили, что премьер-министр Кубатбек Боронов подал в отставку.

Садыр Жапаров был осужден в 2018 году на 11, 5 лет за организацию митинга в Караколе в 2013 году и захват в заложники тогдашнего губернатора региона Эмилбека Каптагаева.

Сегодня он был освобожден из заключения.

Напомним, 4 октября в Кыргызстане прошли парламентские выборы. По предварительным данным, избирательный порог преодолели четыре политические силы.

При этом 10 из 12 проигравших оппозиционных партий отказались признавать предварительные результаты голосования. Лидер партии «Бир Бол» Алтынбек Сулайманов призвал назначить новые выборы без участия партий, связанных с властью.

Международные наблюдатели заявили, что на выборах имели место серьезные нарушения, в том числе подкуп и запугивание избирателей.

5 октября в столице Кыргызстана и других городах начались акции протеста против результатов парламентских выборов. Участники требуют аннулирования итогов голосования и проведения перевыборов.

Ночью участники массовой акции в столице Кыргызстана заняли здание, где размещены парламент и администрация президента. Кроме того, протестующие в Бишкеке захватили здание Государственного комитета национальной безопасности Кыргызстана и выпустили бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева, приговоренного к 11 годам по обвинению в коррупции.