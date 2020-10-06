Здание, где работают президент и парламент Кыргызстана, захватили протестующие, несогласные с результатами парламентских выборов, состоявшихся в стране 4 октября.

5 октября в Бишкеке продолжались протесты и столкновения между протестующими и силами безопасности.

В ночь на 6 октября на третьем этаже здания, где работают президент и парламент Кыргызстана, вспыхнул пожар, сообщает киргизская служба Радио Свобода.

На фото в соцсетях видно, как протестующие ходят от комнаты в комнату президентским офисом на седьмом этаже, повреждая мебель. В одном из кабинетов они сняли портрет Сооронбая Жээнбекова со стены, один из протестующих выбил его из рамки.

Между тем, бывший президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев был освобожден из-под стражи в СИЗО Госкомитета нацбезопасности по требованию протестующих.

После захвата здания и территории «Белого дома», в котором расположен парламент и администрация президента Кыргызстана, часть протестующих направились к зданию Государственного комитета национальной безопасности.

Силовики, которые охраняют ГКНБ, сами вышли с поднятыми руками и сказали, что они с народом. После переговоров с руководством госкомитета экс-президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев, находившийся в СИЗО ГКНБ с августа 2019 года, был освобожден.

В июне его приговорили к 11 годам и двум месяцам заключения по обвинению в коррупции.

Позже из колоний были освобождены также экс-депутат Садир Жапаров и бывший премьер-министр Сапар Исаков, приговоренный в июне к 18 годам тюрьмы.

Общественный телеканал КТРК тоже перешел под контроль протестующих. В эфире они просят не устраивать мародерства в Бишкеке.

Протестующие вышли на улицы Бишкека утром 5 октября против итогов парламентских выборов. Вечером для разгона толпы от здания парламента (Жогорку Кенеша) и администрации президента десятки силовиков применили слезоточивый газ, резиновые пули, светошумовые гранаты и водометы.

По последним данным, 130 человек госпитализированы с различными травмами.

ЦИК Кыргызстана заявила, что в парламент проходят четыре партии, преодолевшие 7-процентный барьер, а две провластные партии, «Биримдик» и «Мекен Кыргызстан», одержали убедительную победу, получив примерно по 24% голосов каждая. В следующей за ними партии («Кыргызстан») набралось, по официальным данным, не более 8% голосов. Эту партию также считают близкой к власти.

Единственная оппозиционная партия - националистическая «Бутун Кыргызстан» - прошла в парламент, преодолев 7-процентный барьер и получив 7,13% голосов.

Нечестными назвали выборы даже представители партий, которые смогли пройти в парламент.

Пресс-служба президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова сообщила, что 6 октября в 9 утра глава государства встретится с лидерами всех участвовавших в выборах партий. Их было 16.