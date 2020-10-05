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На площади в Бишкеке произошло новое столкновение силовиков с демонстрантами, сообщает Интерфакс.

Начался разгон митингующих. Применяются светошумовые и газовые гранаты. Силовики оттеснили около тысячи человек, вновь зачистив площадь.

В свою очередь представители политической партии «Ата Мекен» распространили обращение к сторонникам стоять до конца.

«Мы не отступим. Члены партии «Ата Мекен» вернулись к митингующим. Депутат Жанар Акаев, раненный в ходе бессрочного митинга, получил в штабе партии первую медицинскую помощь. Его ранило осколком разорвавшейся гранаты. Несмотря на ранение, вместе с другими кандидатами партии, он вернулся на площадь», - сообщили в партии.

Члены «Ата Мекен» просят митингующих не расходиться и продолжать участие в бессрочном митинге.

Ранее МВД Киргизии призвало организаторов митинга к порядку и потребовало разойтись. Милиция работает в режиме повышенной готовности для восстановления общественного порядка.

По предварительным данным Минздрава, в больницы Бишкека с различными травмами доставлено 16 человек, пострадавших во время разгона демонстрантов.

По словам организаторов, в акции протеста принимают участие представители и сторонники 11 политический партий из 16 участвовавших накануне в парламентских выборах. Они подписали резолюцию с требованием отмены итогов голосования.

4 октября в Киргизии состоялись выборы в парламент страны, в которых приняли участие 16 политических партий. Явка избирателей составила 56,5%. Окончательные итоги выборов планируется объявить в течение 20 дней после завершения автоматического подсчета голосов.
ForUm

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