В результате столкновений на границе между Кыргызстаном и Таджикистаном погибли 13 человек, тысячи были эвакуированы. Кыргызстан увеличил число погибших после того, как обе стороны объявили о прекращении огня, передает Радио Свобода.

30 апреля Министерство здравоохранения Кыргызстана заявило, что 134 человека также пострадали во время столкновений, которые начались 28 апреля после того, как жители по обе стороны границы начали бросать камнями друг в друга. Ситуация стремительно обострилась, что привело к перестрелке киргизских и таджикских сил, расположенных в приграничье. Поздно вечером 29 апреля Министерство иностранных дел двух стран объявили, что они согласились на прекращение огня и отведут войска, урегулировав конфликт дипломатическим путем. Местные власти заявили, что 13 500 киргизов также были эвакуированы из приграничных сел.

Киргизская полиция обвинила в эскалации таджикских граждан, заявив, что они открыли стрельбу по воинской части, расположенной в селе Кок-Таш, а также поступили сообщения о стрельбе с таджикской стороны у киргизского села Ак-Сай.

Пограничная служба Таджикистана отвергла информацию Кыргызстана, заявив, что киргизские военнослужащие первыми открыли огонь по таджикским пограничным подразделениям у водораспределительного центра, расположенного на территории, на которую таджикские власти претендует.

Таджикистан, авторитарное государство с жестким контролем над информацией, более сдержанно оценивает масштабы пострадавших, сообщая лишь о том, что двое граждан Таджикистана получили огнестрельные ранения и были доставлены в больницу 29 апреля, а еще семь местных жителей пострадали во время столкновений. Многие приграничные районы в Центральной Азии были предметом споров после распада Советского союза, время сопровождалось вооруженными столкновениями. Ситуация особенно усложняется у многочисленных эксклавов в нестабильной Ферганской долине, где встречаются границы Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.