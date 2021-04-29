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На границе Кыргызстана и Таджикистана произошла перестрелка, представители стран договорились решить текущий конфликт на границе дипломатическим путем.

С этой целью, сегодня должна состояться встреча глав силовых ведомств обеих стран, сообщает Азия Плюс.

«По поручению руководства страны таджикская сторона будет полностью соблюдать режим прекращения огня. Вопрос окончательно перенесен в политико-дипломатическое русло. Сегодня вечером в Исфаре (город в Таджикистане - ред.) пройдут переговоры глав правоохранительных органов двух стран», — сообщили в МИД Таджикистана.

По инициативе киргизской стороны состоялись переговоры министров иностранных дел двух стран. Стороны подчеркнули необходимость решить этот конфликт в дипломатично-политическом русле.

Как сообщали СМИ, в среду, 28 апреля, между жителями приграничных сел в районе спорного водораспределительного пункта Главный произошло столкновение, они забрасывали друг друга камнями. 29 апреля пограничная служба Кыргызстана заявила о стрельбе между военнослужащими двух стран. Таджикских военных обвинили в использовании минометов для взятия водозабора под свой контроль. В Таджикистане заявили, что первой огонь открыла киргизская сторона.

Также появилась информация о стрельбе между таджикскими и киргизскими пограничниками в Лейлекском районе и о том, что таджикские военные напали на пункты пограничного контроля Кыргызстана, а киргизские силовики в ответ захватили один из таджикских пунктов. В пограничной службе КР заявили, что по всему периметру с обеих сторон стягивают дополнительные силы и средства. Сообщается, что жителей киргизских сел на границе с Таджикистаном эвакуируют.

По данным Министерства здравоохранения Кыргызстана, в результате конфликта пострадал по меньшей мере 31 человек, один погиб. Азия-Плюс со ссылкой на источник сообщает, что с таджикской стороны погибли три человека, число пострадавших увеличилось до 31.

Кыргызстан и Таджикистан разделяет граница протяженностью 970 километров. Из них согласовано 519 километров, остальные считаются спорными.
ForUm

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