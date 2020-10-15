Немецкие эксперты считают, что российский оппозиционер Алексей Навальный мог принять жидкость, в которой был растворен яд «Новичок» дважды.

Об этом сообщило издание The New York Times со ссылкой на высокопоставленного сотрудника спецслужб Германии, пожелавшего остаться неизвестным, передает УНИАН.

Немецкие эксперты, изучившие картину отравления, сейчас склоняются к тому, что вещество «Новичок» было порошком, растворенным в жидкости. Вероятнее всего, в чае, который Навальный пил в аэропорту Томска перед своим рейсом.

В то же время ученые обнаружили концентрацию нервно-паралитического агента в крови и моче Навального, а также на пластиковой бутылке с водой из его гостиничного номера. Это свидетельствует о том, что оппозиционер контактировал с ядом до прибытия в аэропорт или, вероятно, его травили дважды, пишет американское издание.

Напомним, 20 августа Навальный летел из Томска в Москву. В полете ему стало плохо, и он потерял сознание. Экипаж экстренно посадил самолет в Омске. Навального отправили в реанимацию местной больницы и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

22 августа спецсамолет из Германии доставил оппозиционера в Берлин.

24 августа в немецкой клинике «Шарите» подтвердили, что российского оппозиционного политика Алексея Навального отравили веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. По словам врачей, Навальный до сих пор находится в состоянии искусственной комы, но серьезной опасности для его жизни нет.

14 сентября Навального полностью отключили от аппарата искусственной вентиляции легких, он уже имеет возможность на некоторое время отходить от больничной койки. 23 сентября его выписали из больницы.