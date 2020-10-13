Кабинет Министров Украины по итогам внеочередного заседания 13 октября поддержал решение о выделении 185 млн грн из резервного фонда государственного бюджета для предоставления материальной помощи пострадавшим в результате пожаров в Луганской области, сообщили ForUm’у в пресс-службе КМУ.

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что 200 тыс. грн получат семьи погибших. По 50 тыс. грн предполагается выделить каждому пострадавшему, который получил тяжелые травмы, 30 тыс. грн - тем, кто получил травмы средней тяжести, и 20 тыс. грн - за травмы легкой тяжести.

«Тем людям, жилье которых было разрушено - будет выделено по 300 тыс. гривен на семью и на частичный ремонт будет выделено 50 тыс. грн на семью», - отметил глава правительства и добавил, что отдельно будет осуществлять доплаты пострадавшим семьям областная государственная администрация.

Шмыгаль подчеркнул, что в рамках рабочей поездки в Луганскую область 2 октября соответствующим службам было поручено в кратчайшие сроки оценить ущерб от чрезвычайной ситуации, чтобы люди как можно быстрее получили помощь на восстановление или приобретение жилья.

«Только 10 октября состоялся отвод сил Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, прибывших на Луганщину для тушения пожаров из разных областей. Попутно спасибо за титаническую работу всем службам, которые были вовлечены в ликвидации этой чрезвычайной ситуации», - сказал глава правительства.

Правительство также приняло решение о выделении средств из резервного фонда государственного бюджета для Государственной службы чрезвычайных ситуаций. По словам премьер-министра, это решение позволит восстановить ресурсы ГосЧС, утраченные во время тушения пожаров в Луганской области.

Напомним, 30 сентября в Луганской области возникло возгорание сухой травы и лесной подстилки вблизи сел Трехизбенка, Кряковка, Муратово, Капитаново Новоайдарского района, а также между селами Половинкино и Байдовка Старобельского района.

По фактам пожаров на Луганщине полиция открыла семь уголовных производств.

В ходе ликвидации пожаров обнаружены тела 11 человек.

От пожаров пострадало около 20 тыс. га территории.