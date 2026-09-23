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Економіка

Україна шукає, хто закриє величезну фінансову діру у бюджеті на 2027 рік

Україна шукає, хто закриє величезну фінансову діру у бюджеті на 2027 рік

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Міжнародний валютний фонд допоможе залучити частину коштів, необхідних для забезпечення фінансової та бюджетної стійкості України у 2027 році.

За словами президента, сторони обговорили потреби України у фінансуванні на наступний рік. Загальна потреба у зовнішній підтримці оцінюється приблизно у $52,6 млрд, тоді як наразі підтверджено близько $20 млрд. «МВФ допоможе знайти частину коштів, які необхідні для фінансової стійкості України в наступному році», — заявив Зеленський.

Він також зазначив, що під час зустрічі обговорювали виконання Україною законодавчих зобов’язань перед міжнародними партнерами. За словами президента, частину необхідних рішень Верховна Рада вже ухвалила, а решту законів планують прийняти до кінця 2026 року.

За оцінкою Міністерства фінансів, потреба України у міжнародній фінансовій підтримці у 2027 році становитиме близько $52,6 млрд. Таким чином, приблизно $32,6 млрд наразі залишаються непідтвердженими.

Параметри фінансування закладені у проєкті державного бюджету України на 2027 рік. Водночас подальша підтримка міжнародних партнерів залежатиме, зокрема, від виконання Україною погоджених реформ та зобов’язань у межах співпраці з МВФ.

Україна також продовжує залучати фінансову допомогу від Європейського Союзу, Світового банку та інших міжнародних партнерів.

Як повідомляло раніше ForUa,Світовий банк залучив для України $841 млн під гарантії Канади.

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

МВФдефіцит бюджетубюджет 2027
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