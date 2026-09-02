Україна може не отримати 1,66 мільярдів від МВФ

На зустрічі з місією МВФ в Києві основною темою розмови було те, що отримання наступного траншу перебуває під ризиком через недостатній прогрес України в ухваленні ключових законопроєктів.

Перелік того, що країні потрібно зробити, аби отримати наступний транш:

- підписати вже ухвалений законопроєкт про оподаткування цифрових платформ #15111-д. Основною перепоною для його підписання є правка щодо PEP у цьому законопроєкті, яка ставить під ризик фінансування від Європейського Союзу;



- ухвалити супровідний до оподаткування посилок законопроєкт #15112-д;



- ухвалити зміни до закону про незалежність НКРЕКП і вдосконалення процедур призначення;



- призначити нових членів Рахункової палати (це наступний окремий крок після створення конкурсної комісії – Рада провалила це голосування у вівторок).

Уряд має подати до парламенту три законопроєкти, але їхнє ухвалення в цьому році не потрібне для отримання фінансування.

Решта структурних маяків – рішення Кабміну чи інших окремих органів.

"Тут затримки виникати взагалі не повинно", – повідомила голова бюджетного комітету Ради Роксолана Підласа

Наступний транш МВФ становить 1,66 млрд дол. Водночас виконання програми співпраці з МВФ залишається умовою отримання допомоги від Європейського Союзу, тому реальний обсяг недофінансування може бути вищим.

Фото: Главком.