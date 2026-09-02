﻿
Економіка

Україна може не отримати 1,66 мільярдів від МВФ

Україна може не отримати 1,66 мільярдів від МВФ

На зустрічі з місією МВФ в Києві основною темою розмови було те, що отримання наступного траншу перебуває під ризиком через недостатній прогрес України в ухваленні ключових законопроєктів.

Перелік того, що країні потрібно зробити, аби отримати наступний транш:

- підписати вже ухвалений законопроєкт про оподаткування цифрових платформ #15111-д. Основною перепоною для його підписання є правка щодо PEP у цьому законопроєкті, яка ставить під ризик фінансування від Європейського Союзу; 

- ухвалити супровідний до оподаткування посилок законопроєкт #15112-д; 

- ухвалити зміни до закону про незалежність НКРЕКП і вдосконалення процедур призначення; 

- призначити нових членів Рахункової палати (це наступний окремий крок після створення конкурсної комісії – Рада провалила це голосування у вівторок).

Уряд має подати до парламенту три законопроєкти, але їхнє ухвалення в цьому році не потрібне для отримання фінансування.

Решта структурних маяків – рішення Кабміну чи інших окремих органів.

"Тут затримки виникати взагалі не повинно", – повідомила голова бюджетного комітету Ради Роксолана Підласа

Наступний транш МВФ становить 1,66 млрд дол. Водночас виконання програми співпраці з МВФ залишається умовою отримання допомоги від Європейського Союзу, тому реальний обсяг недофінансування може бути вищим.

Фото: Главком.

 

 Автор: Галина Роюк

Теги:

МВФгрошіУкраїна
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Законопроєкт про санкції проти Росії опинився під загрозою провалу в Палаті представників США
Свiт 02.09.2026 07:29:44
Законопроєкт про санкції проти Росії опинився під загрозою провалу в Палаті представників США
Читати
У Милій досі знаходять нерозірвані боєприпаси: майже 60% території ще не обстежено
Надзвичайні події 02.09.2026 06:26:22
У Милій досі знаходять нерозірвані боєприпаси: майже 60% території ще не обстежено
Читати
В Україні 2 вересня до +31° та подекуди короткочасні дощі
Суспiльство 02.09.2026 00:04:45
В Україні 2 вересня до +31° та подекуди короткочасні дощі
Читати

Популярнi статтi