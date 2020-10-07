Контакты президента России Владимира Путина с бывшей кандидатом в президенты Беларуси Светланой Тихановской не планируются, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Госпожа Тихановская не находится в Беларуси, вряд ли можно сказать, что она как-то участвует в жизни Беларуси. Любые контакты не планируются», - сказал Песков, передает Радио Свобода.

5 октября Тихановская заявила, что хочет встретиться с Путиным, «чтобы понять, почему он поддерживает Лукашенко».

В Беларуси почти два месяца продолжаются протесты против фальсификации результатов президентских выборов 9 августа, на которых, по официальным данным, Лукашенко, который руководит страной с 1994 года, набрал 80,1% голосов избирателей, оппозиционный кандидат Светлана Тихановская - 10,1%. После этого Тихановская была вынуждена уехать в Вильнюс.

Тихановская покинула страну 11 августа - на пике массовых протестов в связи с фальсификацией выборов 9 августа.

В штабе тогда заявили, что решение политик принял под давлением центральной власти республики, обменяв таким образом себя на освобождение из-под стражи задержанной накануне начальницы штаба Марии Мороз.

Позже стало известно, что у Тихановской был неприятный разговор с представителями Центральной избирательной комиссии и силовиками, когда она пришла с жалобой в ЦИК.

23 сентября Лукашенко вступил в должность президента Беларуси.

Евросоюз вновь подчеркнул, что не признает легитимности Александра Лукашенко как президента Беларуси и ожидает новых демократических выборов в стране.

7 октября Тихановскую объявили в розыск на территории России.