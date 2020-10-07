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Оппозиционный кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская объявлена в розыск на территории России, следует из базы данных МВД РФ.

Согласно документу, гражданка Светлана Георгиевна Тихановская, 1982 года рождения, «разыскивается по статье УК». При этом, по какой именно статье Тихановская объявлена в розыск, в базе данных не указано, сообщает Интерфакс.

Тихановская участвовала в президентских выборах в Беларуси после отказа ЦИК зарегистрировать инициативную группу ее мужа Сергея Тихановского, который впоследствии был задержан во время пикета по сбору подписей за выдвижение Тихановской в городе Гродно. Согласно официально объявленным результатам выборов, Тихановская набрала чуть более 10% голосов избирателей, заняв второе место. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года.

В Беларуси почти два месяца продолжаются протесты против фальсификации результатов президентских выборов 9 августа, на которых, по официальным данным, Лукашенко, который руководит страной с 1994 года, набрал 80,1% голосов избирателей, оппозиционный кандидат Светлана Тихановская - 10,1%. После этого Тихановская была вынуждена уехать в Вильнюс.

Тихановская покинула страну 11 августа - на пике массовых протестов в связи с фальсификацией выборов 9 августа.

В штабе тогда заявили, что решение политик принял под давлением центральной власти республики, обменяв таким образом себя на освобождение из-под стражи задержанной накануне начальницы штаба Марии Мороз.

Позже стало известно, что у Тихановской был неприятный разговор с представителями Центральной избирательной комиссии и силовиками, когда она пришла с жалобой в ЦИК.

23 сентября Лукашенко вступил в должность президента Беларуси.

Евросоюз вновь подчеркнул, что не признает легитимности Александра Лукашенко как президента Беларуси и ожидает новых демократических выборов в стране.
ForUm

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