Евросоюз вновь подчеркнул, что не признает легитимности Александра Лукашенко как президента Белоруссии и ожидает новых демократических выборов в стране. Как пишет «Европейская правда», об этом заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель.
«ЕС еще раз подчеркивает, что президентские выборы в Беларуси 9 августа не были ни свободными, ни честными. Европейский Союз не признает их фальсифицированные результаты. На этом основании так называемая «инаугурация» 23 сентября и новый мандат, на который претендует Александр Лукашенко, не имеет никакой демократической легитимности», - отмечает Боррель.
Он добавляет, что инаугурация проводилась вопреки длительным массовым протестам белорусов в связи с фальсификацией выборов и только углубит политический кризис в стране.
«Позиция ЕС является четкой: граждане Беларуси имеют право быть представленными теми, кого они свободно изберут на новых инклюзивных, прозрачных выборах, результаты которых будут вызывать доверие... под наблюдением ОБСЕ / БДИПЧ», - отмечает Боррель.
Боррель добавляет, что в ЕС поражены мужеством белорусов, которые продолжают выходить на акции, несмотря на репрессии, и призывают власти Беларуси прекратить насилие и освободить всех задержанных, включая политзаключенных.
«ЕС остается убежденным, что единственной возможностью найти выход из серьезного политического кризиса в Беларуси с уважением к пожеланиям белорусского народа является инклюзивный национальный диалог и положительный ответ на требование новых демократических выборов», - отмечает высокий представитель ЕС.
Учитывая текущую ситуацию, добавляет он, Евросоюз пересматривает свои отношения с официальным Минском.
Напомним, 23 сентября Лукашенко вступил в должность президента Беларуси.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявляет, что «инаугурация» Александра Лукашенко не означает признания его легитимности на посту президента.
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