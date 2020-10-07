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Посольство Азербайджана крайне возмущено по поводу недавнего видеообращения  народного депутата Ильи Киви на своей странице Фейсбук о «войне между Турцией и Арменией» с призывом к православным христианам «присоединиться к тысячелетнему противостоянию христианского и мусульманского мира и оказания помощи Армении в этом деле».

Об этом говорится в обращении посольства к председателю Верховной Рады Украины Дмитрию Разумкову.

«Считаем, что такие «громкие высказывания» Кивы, по которому на основании обращений граждан, а также материалов в СМИ с сегодняшнего дня начата проверка образа его жизни, оправдывают его человеконенавистническое отношение к людям разной веры, которые проживают в мире и согласии также и в многонациональной и многоконфессиональной Украины», - отметили в дипведомстве.

«В свете многолетней агрессии армянских оккупационных сил в отношении мирных жителей различного вероисповедания Азербайджана и религиозных святынь азербайджанского народа, подобные «высказывания» народных избранников Украины не соответствуют духу стратегического партнерства между нашими странами и могут вызвать только крайнее возмущение среди широкой общественности как Азербайджана и Турции, так и украинской и мировой общественности. Подобные провокационные призывы также противоречат утвержденной Стратегии национальной безопасности Украины и статьи 37 Конституции Украины о запрете «пропаганды войны, насилия, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды», - резюмировали в Посольстве.

Напомним, наступление азербайджанских войск в Нагорном Карабахе началось утром в воскресенье, 27 сентября. Азербайджанское командование назвало открытие огня его военными «контрнаступлением», заявив, что речь идет об ответе на обстрел со стороны армянских сил. Лидер Армении Никол Пашинян обвинил Азербайджан в начале войны против армянского народа и отметил, что Ереван является гарантом безопасности Нагорного Карабаха.

К немедленному прекращению огня и деэскалации конфликта призвали Армению и Азербайджан в ЕС и в НАТО. 

Посол Азербайджанской Республики в Украине Эльмира Ахундова заявляет, что ее страна очень довольна позицией официального Киева касательно событий в Нагорном Карабахе.
ForUm

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