Посол Азербайджанской Республики в Украине Эльмира Ахундова заявляет, что ее страна очень довольна позицией официального Киева касательно событий в Нагорном Карабахе.

Об этом посол сообщила сегодня на брифинге, передает УНИАН.

«Мы встречались в Министерстве иностранных дел с высокопоставленными дипломатами, мы встречались с вашими депутатами, и вы знаете, те люди, с которыми я разговаривала, - практически все поддерживают нашу справедливую позицию. И мы очень довольны заявлениями Дмитрия Кулебы (главы МИД Украины. – Ред.) о поддержке территориальной целостности Азербайджана, и о том, что замороженные конфликты, на самом деле, не заморожены, что они могут взорваться в любой момент», - сказала Ахундова.

По ее словам, посол Армении в Украине назвал заявление Кулебы неприемлемым.

«Была озвучена позиция руководства вашей страны в лице президента Владимира Зеленского, что поддерживаем территориальную целостность Азербайджана также, как и Азербайджан поддерживает территориальную целостность Украины. Мы очень довольны заявлениями украинского руководства», - отметила Ахундова.

Она добавила, что Азербайджан включил Украину в число стран, поддержавших его в борьбе за освобождение оккупированных территорий.

Ахундова напомнила, что в Азербайджане «уже восьмые сутки продолжается освободительная война азербайджанского народа за свои оккупированные территории».

«Война - это всегда человеческие жертвы. У нас есть жертвы среди военных, мирного населения, потому что оголтевший агрессор, чтобы интернационализировать конфликт, наносит удары по гражданским объектам, по крупным городам Азербайджана, находящимся за сотни километров от региона боевых действий», - констатировала посол.

Как отметил военный аташе посольства - полковник Илгар Агаев, на сегодняшний день погибли 24 человека, ранен 121 человек.

«Более 2 тыс. объектов были разрушены до основания. Это преступление против человечества», - подытожил Агаев.

Напомним, наступление азербайджанских войск в Нагорном Карабахе началось утром в воскресенье, 27 сентября. Азербайджанское командование назвало открытие огня его военными «контрнаступлением», заявив, что речь идет об ответе на обстрел со стороны армянских сил. Лидер Армении Никол Пашинян обвинил Азербайджан в начале войны против армянского народа и отметил, что Ереван является гарантом безопасности Нагорного Карабаха.

К немедленному прекращению огня и деэскалации конфликта призвали Армению и Азербайджан в ЕС и в НАТО.

Армения заявила о готовности к мирному урегулированию конфликта.

Азербайджан заявил, что вернется к режиму прекращения огня в Нагорном Карабахе при условии, что Армения предоставит график вывода своих военнослужащих с оккупированных территорий.