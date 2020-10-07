также в разделеПолитика
Кацман: Медведчук продолжает искать пути достижения мира на Донбассе 11
Разумков: Перенос местных выборов невозможен 10
Загородний: Кравчук в ТКГ выполняет роль ширмы, чтобы заполнить паузу, и он об этом знает 34
Путин и Медведчук обсудили возможность восстановления украинско-российских отношений и отмены санкций для украинских производителей 35
Путин выразил благодарность Медведчуку и его партии от имени российского народа за празднование 75-летия Победы над нацизмом 15
Зеленский дал орден вице-президенту Еврокомиссии 11
Медведчук сделал прививку от коронавируса и договорился с Путиным о возможных поставках в Украину вакцины 17
Разумков рассказал, когда рассмотрят продление особого статуса Донбасса 16
Боррель подтвердил, что «ЕС - не банкомат» 25
Зеленский: Украина готова присоединиться к санкциям за отравление Навального 24
Кулеба не видит оснований для разрыва дипломатических отношений с Беларусью 16
Зеленский: Партнеры по ЕС заверили в отсутствии угроз для безвиза 25
Состоялась пленарная сессия саммита Украина-ЕС 23
На должность Фокина в ТКГ никого не ищут 9
В Брюсселе начался саммит Украина-ЕС 15
Зеленский назвал своего фаворита на выборах мэра Киева 39
Кулеба: Безвизу с ЕС ничего не угрожает 12
Зеленский прибыл в Брюссель 25

Комитет Верховной Рады по вопросам регламента поддержал проект постановления о создании временной следственной комиссии по расследованию обстоятельств операции спецслужб по задержанию российских наемников, причастных к деятельности ЧВК «Вагнер».

Об этом сообщил нардеп фракции «Голос», секретарь Комитета ВР по вопросам нацбезопасности Роман Костенко.

«Регламентный комитет поддержал наш проект постановления о создании временной следственной комиссии по «вагнеровцам». Теперь постановление вынесут в зал на рассмотрение Верховной Рады», - написал он в Facebook.  

Как сообщалось,  29 июля под Минском были задержаны 33 члена ЧВК «Вагнер».

12 августа Офис генерального прокурора (Украина) обратился в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь с запросами о выдаче 28 человек из российской частной военной компании «Вагнер».  

Украинская сторона заявила, что эти лица принимали активное участие в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей в составе террористических организаций «ЛНР» и «ДНР».

Однако 14 августа стало известно, что Беларусь отдала России 32 из 33 задержанных «вагнеровцев».

18 августа ряд украинских СМИ сообщили, что СБУ и Главное управление разведки Минобороны готовили операцию по задержанию членов ЧВК «Вагнер». По версии СМИ, они должны были вылететь из Минска в Стамбул, но в полете один из пассажиров должен был имитировать ухудшение здоровья, в результате чего самолет должен был совершить вынужденную посадку в Киеве, где «вагнеровцев» должны были задержать.

СМИ утверждали, что об операции было доложено президенту Владимиру Зеленскому и главе Офиса президента Андрею Ермаку, после чего в результате утечки информации о ней узнали белорусские спецслужбы.

Информацию опровергли официальные органы. Так, начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что поездка боевиков ЧВК Вагнера, в ходе которой они были задержаны в Беларуси, является спецоперацией российских спецслужб.    

Председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия выступил против создания ВСК.

Народные депутаты фракции «Голос» зарегистрировали постановление о создании временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию фактов возможной причастности высших должностных лиц Украины к срыву спецоперации по задержанию бойцов ЧВК «Вагнера» в Украине.

В конце сентября Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рекомендовал ВР вынести в зал заседаний для голосования проект постановления о создании временной следственной комиссии по делу.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

6
Теги