Зеленський сподівається на переговори з Росією в першій половині листопада

Тристоронні переговори України, США та Росії щодо завершення війни можуть відбутися в першій половині листопада. Президент України Володимир Зеленський сподівається, що сторони зможуть узгодити зустріч найближчими днями, однак її дата поки не визначена.

Про це Зеленський заявив в інтерв’ю британській газеті The Sun.

«Сподіваюся, ми знайдемо вихід, і найближчими днями наші команди або радники з національної безпеки зустрінуться. Сподіваюся, тристороння зустріч усе ж відбудеться. Було б добре в листопаді, у першій половині місяця, а не в другій. Але побачимо», – сказав президент.

За словами Зеленського, на перспективи переговорів впливатимуть результати виборів у США та ситуація на Близькому Сході. Він наголосив, що американські вибори матимуть значний вплив на багато питань, зокрема на війну в Україні.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що зустріч із Зеленським і кремлівським лідером Владіміром Путіним буде організована «дуже скоро».

У Кремлі повідомляли, що тристоронні переговори представників України, США та Росії планують провести в листопаді в Об’єднаних Арабських Еміратах. Водночас точну дату зустрічі досі не підтверджено.

27 жовтня західні медіа з посиланням на прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска повідомили, що переговори попередньо запланували на 4 листопада. Однак в Офісі президента України заявили, що поки не можуть підтвердити цю дату.

Зеленський і Путін не зустрічалися особисто від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року. Нещодавно український президент висловив готовність провести переговори з Путіним у Маямі, де в грудні має відбутися саміт «Групи двадцяти» (G20). У Кремлі тоді заявили, що рішення щодо участі Путіна в саміті ще не ухвалили.