Тисячі іноземців готові воювати за Україну, але держава не встигає їх прийняти: Християнський корпус пропонує закон про міжнародний рекрутинг

Християнський корпус підготував законопроєкт «Про міжнародний рекрутинг до Сил оборони України», який має створити єдину державну систему залучення іноземних добровольців.

У Корпусі зазначають, що держава ставить амбітні цілі: Програма діяльності Уряду передбачає 1,000 контрактів з іноземцями щомісяця, а влітку було поставлено завдання укомплектувати іноземцями від 30 до 50% піхотних і штурмових посад. Насправді ж укладається близько 600 контрактів на місяць, хоча в листах очікування окремих з’єднань – тисячі кандидатів. Заважають брак штатних посад, тривалі перевірки та відсутність цільового фінансування рекрутингу.

«До нас звертаються люди з різних країн, для яких захист України – це питання віри, совісті та справедливості. Проте між їхнім бажанням стати до лав і реальним контрактом сьогодні стоять місяці очікування, брак штатних посад і відсутність фінансування. Держава поставила амбітні цілі щодо залучення іноземців, але так і не створила системи, яка дозволила б їх досягти. Наш законопроєкт це виправляє: кожен, хто приїжджає захищати Україну, має бути прийнятий швидко, чесно і на рівних умовах з українськими воїнами», – зазначає один з засновників Християнського корпусу, командир Тактичної групи «Реванш» з позивним «Доля».

Законопроєкт пропонує запровадити єдиний електронний реєстр, через який іноземець зможе дистанційно і своєю мовою подати заявку та обрати підрозділ. Рішення про допуск кандидата має ухвалюватися за 10 днів, віза – оформлюватися за 5 робочих днів, а контракт – укладатися не пізніше 21 дня після прибуття в Україну. Іноземні добровольці обліковуватимуться поза загальною чисельністю війська, а підрозділ, до якого прибули кандидати, отримуватиме для них нові посади протягом 15 днів. Супровід кожного кандидата оплачуватиметься за єдиною для всіх військових формувань ціною – не менше 300 тисяч гривень. Право на ці кошти отримають приватні українські компанії, для яких міжнародний рекрутинг стане окремим видом діяльності зі спеціальним КВЕД, а також військові частини, які залучають іноземців самостійно. Щонайменше 40% цієї суми сплачуватиметься після шести місяців служби добровольця або раніше – у разі його поранення чи загибелі.

Окремий блок стосується прав іноземців. Перед підписанням контракту кандидат отримає письмову інформацію своєю мовою про посаду, ризики та виплати, а сам контракт укладатиметься з перекладом. Іноземні військові отримають ті самі соціальні гарантії, що й українські: нині закон про соціальний захист військовослужбовців поширюється на них лише в частині грошового забезпечення, відпусток і медичної допомоги. Посвідка на проживання діятиме ще 12 місяців після служби, а право на дозвіл на імміграцію з’явиться вже після шести місяців служби під час воєнного стану. Брати з кандидатів плату за рекрутинг буде заборонено.

«Нашим завданням було створити закон, який замінить розрізнені постанови та експерименти єдиною системою міжнародного рекрутингу, яка підходила б для всіх військових формувань. Цей закон дозволить перетворити тисячі людей, які вже готові приїхати в Україну, на реальне поповнення наших підрозділів. Іноземні добровольці вже не раз доводили свою мужність у найважчих боях. А чесні умови та виконані державою обіцянки зроблять їх найкращими посланцями України у своїх країнах», – додає один з засновників Християнського корпусу, командир батальйону «Братство» ГУР МО України Олексій Середюк.

Законопроєкт став третьою законодавчою ініціативою Християнського корпусу – після пропозицій щодо податкових пільг для підприємств, які працевлаштовують ветеранів (більше 30% у штаті), та фінансової підтримки народжуваності від держави. Законодавча діяльність Корпусу є відповіддю на пропозицію Президента України Володимира Зеленського, який запросив військових до кодифікації ветеранського законодавства та ухвалення Ветеранського кодексу.

З текстом законопроєкту, пояснювальною запискою та довідкою можна ознайомитися на офіційному сайті Християнського корпусу https://christiancorps.army/.

Християнський корпус – об’єднання бойових підрозділів Сил оборони України, які проголосили християнські цінності основою своєї діяльності та світогляду. До його складу увійшли батальйон «Братство» (командир Олексій Середюк), спецпідрозділ «Стугна» (командир Дмитро Лінько), Тактична група «Реванш» (командир підрозділу «Доля»), підрозділ «Традиція і Порядок» (командир підрозділу Крістіан Ударов), підрозділ активних дій «Рота Ісуса Христа» (командир підрозділу «Бравий»), «Братство дронів», підрозділ «Білоруських добровольців» (командир підрозділу «Янкі»), 6-й загін спеціального призначення у складі «Спецпідрозділу Тимура» та інші бойові підрозділи Сил оборони України. Головним цивільним партнером Корпусу є Благодійний фонд молодіжної ініціативи «Надія».