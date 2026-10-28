США та Ізраїль готуються розпочати новий раунд війни проти Ірану

Вашингтон попередив кілька арабських країн Перської затоки про необхідність підготуватися до короткої та інтенсивної військової кампанії проти Ірану після проміжних виборів до Конгресу США.

США та Ізраїль готуються розпочати новий раунд важких бойових дій проти Ірану, ризикуючи серйозною ескалацією в надії послабити потенціал Тегерана і підштовхнути його до переговорів, повідомляє The Wall Street Journal.

Американські військові вже перекидають систему протиповітряної оборони Patriot зі штату Техас та поповнюють запаси боєприпасів у регіоні. Винищувачі та бомбардувальники готуються завдавати ударів. Наступного місяця до угруповання з 20 військових кораблів на Близькому Сході приєднається додаткова авіаносна ударна група та підрозділ морської піхоти.

Президент США Дональд Трамп ще не ухвалив остаточного рішення, але схиляється до масштабної післявиборчої атаки, цілями якої можуть стати іранська інфраструктура та ядерні об'єкти, повідомили поінформовані джерела.

"Ми можемо влаштувати ще одну невелику "Епічну лють" (Epic Fury)", – сказав Трамп.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу визначив цілі для атаки й наполягає на відновленні ударів задля повалення іранського режиму.

У Білому домі заявили, що не коментуватимуть делікатні військові плани, які можуть існувати, а можуть і ні.

Фото: media.az.