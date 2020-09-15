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Председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия выступил против создания временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию фактов возможной причастности высших должностных лиц Украины к экстрадиции «вагнеровцев» из Беларуси в Россию.

«Я категорически против создания любой ВСК по работе спецслужб. Это не обсуждается вообще в широком контексте, для этого нужно иметь доступ к государственной тайне и получить соответствующий допуск к материалам», - сказал Арахамия на брифинге журналистам, передает Интерфакс-Украина.

По его словам, данный вопрос, если он имеет место, нужно обсуждать в подкомитете по разведке комитета по национальной безопасности Верховной Рады, получив на доступ к секретной информации спецслужб соответствующий допуск.

«У нас есть нормальная площадка, я это предложил всей оппозиции, потому что они все там репрезентативно присутствуют в моем подкомитете по вопросам разведки. Есть площадка в закрытом формате все, кто получили доступ и допуск, ознакомится с материалами дела, всеми документами, с которыми они хотят ознакомиться, а потом могут в каком-то сжатом формате, не разглашая гостайны, сообщить об этом обществу. Мне кажется, что это правильная форма, даже наши международные партнеры нам советуют, если есть действительно большой резонанс, проводить это только в таком виде», - заявил он.

Арахамия указал на то, что в других цивилизованных странах операции спецслужб не рассматривали бы публично в парламенте. Подход своих коллег, которые настаивают на создании ВСК, он считает неправильным: «Мне кажется очень неправильным с государственной точки зрения ставить на карту такие вещи, чтобы получить какие-то политические дивиденды».

Как сообщалось,  29 июля под Минском были задержаны 33 члена ЧВК «Вагнер».

12 августа Офис генерального прокурора (Украина) обратился в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь с запросами о выдаче 28 человек из российской частной военной компании «Вагнер».  

Украинская сторона заявила, что эти лица принимали активное участие в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей в составе террористических организаций «ЛНР» и «ДНР».

Однако 14 августа стало известно, что Беларусь отдала России 32 из 33 задержанных «вагнеровцев».

18 августа ряд украинских СМИ сообщили, что СБУ и Главное управление разведки Минобороны готовили операцию по задержанию членов ЧВК «Вагнер». По версии СМИ, они должны были вылететь из Минска в Стамбул, но в полете один из пассажиров должен был имитировать ухудшение здоровья, в результате чего самолет должен был совершить вынужденную посадку в Киеве, где «вагнеровцев» должны были задержать.

СМИ утверждали, что об операции было доложено президенту Владимиру Зеленскому и главе Офиса президента Андрею Ермаку, после чего в результате утечки информации о ней узнали белорусские спецслужбы.

Информацию опровергли официальные органы. Так, начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что поездка боевиков ЧВК Вагнера, в ходе которой они были задержаны в Беларуси, является спецоперацией российских спецслужб.    
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