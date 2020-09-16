Народные депутаты фракции «Голос» зарегистрировали постановление о создании временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию фактов возможной причастности высших должностных лиц Украины к срыву спецоперации по задержанию бойцов ЧВК «Вагнера» в Украине. Об этом сообщил глава фракции Сергей Рахманин.

«Проект постановления о создании временной следственной комиссии, которая должна распутать загадочную историю вокруг «вагнеровцев», зарегистрирован. Фракция «Голос» выполнила свое обещание. Председателем ВСК будет наш коллега Роман Костенко», - написал он в Facebook.

«Специально для тех, кто показательно заботится о сохранении государственных секретов: хранить тайну и защищать ложь – разные вещи. ВСК способна отделить друг от друга. Время покажет, кто что «слил», - резюмировал он.

Как сообщалось, 29 июля под Минском были задержаны 33 члена ЧВК «Вагнер».

12 августа Офис генерального прокурора (Украина) обратился в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь с запросами о выдаче 28 человек из российской частной военной компании «Вагнер».

Украинская сторона заявила, что эти лица принимали активное участие в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей в составе террористических организаций «ЛНР» и «ДНР».

Однако 14 августа стало известно, что Беларусь отдала России 32 из 33 задержанных «вагнеровцев».

18 августа ряд украинских СМИ сообщили, что СБУ и Главное управление разведки Минобороны готовили операцию по задержанию членов ЧВК «Вагнер». По версии СМИ, они должны были вылететь из Минска в Стамбул, но в полете один из пассажиров должен был имитировать ухудшение здоровья, в результате чего самолет должен был совершить вынужденную посадку в Киеве, где «вагнеровцев» должны были задержать.

СМИ утверждали, что об операции было доложено президенту Владимиру Зеленскому и главе Офиса президента Андрею Ермаку, после чего в результате утечки информации о ней узнали белорусские спецслужбы.

Информацию опровергли официальные органы. Так, начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что поездка боевиков ЧВК Вагнера, в ходе которой они были задержаны в Беларуси, является спецоперацией российских спецслужб.

Председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия выступил против создания ВСК.