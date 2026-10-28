В Ізраїлі оголосили перші прогнози після рекордної явки на виборах

В Ізраїлі на парламентських виборах зафіксували найвищу явку за останні 27 років. Станом на 22:00 27 жовтня проголосували 77,7% виборців. За попередніми даними екзитполів, опозиційний блок випереджає провладні сили за загальною кількістю мандатів, однак формування стійкої більшості в Кнесеті залишається під питанням, повідомляє The Times of Israel.

За даними Центральної виборчої комісії Ізраїлю, явка на виборах станом на 22:00 становила 77,7%. Для порівняння, на аналогічний час під час виборів 2022 року цей показник дорівнював 70,6%.

Як зазначає виданя, це найвища явка на відповідний час із 1999 року. Після офіційного закриття виборчих дільниць голосування тривало для людей, які залишалися в чергах, тому остаточний показник може бути дещо вищим.

За оновленими даними кількох екзитполів, опозиційний блок на чолі з Гаді Айзенкотом може отримати 52 місця в Кнесеті зі 120. Провладний блок на чолі з чинним прем'єр-міністром Біньяміном Нетаньягу, за цими оцінками, матиме 50 мандатів. Ще 18 місць прогнозують двом партіям ізраїльських арабів, які, за наведеними даними, не входять до коаліцій.

Водночас партія Нетаньягу «Лікуд» окремо набирає дещо більше голосів, ніж партія Айзенкота «Яшар». Це може дати чинному прем'єру підстави претендувати на формування нового уряду.

Однак навіть у разі підтвердження прогнозів екзитполів жоден із блоків не матиме самостійної більшості в Кнесеті. Для формування уряду знадобиться підтримка інших політичних сил, а переговори про коаліцію можуть виявитися складними.

Остаточні результати виборів поки не оприлюднені. Офіційний підрахунок голосів лише розпочався, а дані на сайті Центральної виборчої комісії на момент публікації ще були відсутні.

Як повідомляло раніше ForUa, США та Ізраїль розробили коротку операцію проти Ірану.