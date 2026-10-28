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Венесуела незабаром стане процвітаючим 51-м штатом, - Трамп

Венесуела незабаром стане процвітаючим 51-м штатом, - Трамп

Президент Дональд Трамп висловив припущення, що Венесуела, можливо, стане 51 штатом США.

"Венесуела стане процвітаючою країною, і хто знає? Можливо, незабаром вона стане процвітаючим 51-м штатом", - сказав він.

Трамп назвав угоду, укладену з венесуельским урядом після усунення від влади експрезидента Ніколаса Мадуро, найбільшою перемогою нафтової галузі в історії, повідомляє The Guardian.

"Я хочу подякувати Венесуелі, де наші стосунки стали дуже, дуже добрими, чудовими", - сказав він.

Трамп продемонстрував танкер, на якому, за словами американського президента знаходився один мільйон барелів нафти з Венесуели.

Фото: Truth Social.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

СШАнафтаВенесуелаТрамп
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