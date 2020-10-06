также в разделеЭкономика
Украина и ЕС подписали соглашения на €60 миллионов 20
Сологуб: Дико получить выговор за профессиональные коммуникации 15
Рожкова рассказала, за что ей и Сологубу объявили выговор 34
Совет НБУ объявил недоверие и выговор Рожковой и Сологубу 114
«Нафтогаз» может начать экспорт газа в ЕС 44
Украинские банки выдали доступных кредитов уже на 9 миллиардов 8
В Украине разрешили открывать счета с паспортом в приложении «Дия» 13
Шмыгаль: Украина не сможет выплачивать пенсии через 15 лет 57
Фонд госимущества уволил руководителя ОГХК Дэвиса 42
Молдова будет хранить запасы газа в Украине 13
Торгпред: Экспорт вернулся на докризисный уровень 11
«Дыра» в бюджете превысила 41 миллиард 20
Укрзализныця просит предусмотреть в госбюджете 322 млн на перевозку студентов 11
АМКУ установил сговор при покупке ТРЦ Respublika 16
ЕБРР ухудшил прогноз падения ВВП Украины 25
Остатки средств в казне Кабмина сократились вдвое 11
НБУ вывел из обращения монеты по 25 копеек и банкноты до 2003 года 68
Доходы от малой приватизации выросли в 7 раз 12

Председатель комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев заявил, что не переводил бы «банальный бытовой конфликт на кухне НБУ в плоскость высокой, а тем более международной финансовой политики».

Так он прокомментировал выговор Совета НБУ первым заместителям председателя НБУ Екатерине Рожковой и Дмитрию Сологубу.

«Относительно выговора членам правления НБУ: я бы не переводил банальный бытовой конфликт на кухне НБУ в плоскость высокой, а тем более международной финансовой политики. Равно как и не устраивал бы истерических танцев вокруг ностальгии отдельных членов Рады по 90-м», - написал Гетманцев.

«Очевидно, что жестко критиковать работу руководства НБУ, при этом негативно влияя на результат последней, уместней не пребывая непосредственно в руководстве НБУ. Это понятно всем обладающим элементарной общечеловеческой моралью или, если хотите, порядочностью. Чего уж тем более обижаться на выговор за прямое нарушение при этом инструкций, тобою же подписанных? Думаю, нечего», - добавил нардеп.

Как сообщал ForUm, Совет Национального банка объявил выговор и недоверие первым заместителям председателя НБУ Екатерине Рожковой и Дмитрию Сологубу.

Рожкова считает вынесение ей недоверия и выговор за общение со СМИ тревожным сигналом для независимости регулятора, а Сологуб счел это дикостью.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

16
Теги