Председатель комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев заявил, что не переводил бы «банальный бытовой конфликт на кухне НБУ в плоскость высокой, а тем более международной финансовой политики».

Так он прокомментировал выговор Совета НБУ первым заместителям председателя НБУ Екатерине Рожковой и Дмитрию Сологубу.

«Относительно выговора членам правления НБУ: я бы не переводил банальный бытовой конфликт на кухне НБУ в плоскость высокой, а тем более международной финансовой политики. Равно как и не устраивал бы истерических танцев вокруг ностальгии отдельных членов Рады по 90-м», - написал Гетманцев.

«Очевидно, что жестко критиковать работу руководства НБУ, при этом негативно влияя на результат последней, уместней не пребывая непосредственно в руководстве НБУ. Это понятно всем обладающим элементарной общечеловеческой моралью или, если хотите, порядочностью. Чего уж тем более обижаться на выговор за прямое нарушение при этом инструкций, тобою же подписанных? Думаю, нечего», - добавил нардеп.

Как сообщал ForUm, Совет Национального банка объявил выговор и недоверие первым заместителям председателя НБУ Екатерине Рожковой и Дмитрию Сологубу.

Рожкова считает вынесение ей недоверия и выговор за общение со СМИ тревожным сигналом для независимости регулятора, а Сологуб счел это дикостью.