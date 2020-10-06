Мэр столицы Кыргызстана – Бишкека – Азиз Суракматов подал в отставку на фоне акций протеста.

Об этом сообщила его советница Гуля Алмамбетова.

«Официально. Мэр Азиз Суракматов подал в отставку по собственному желанию. Спасибо за службу, Азиз Эмильбекович», - написала она в Facebook.

Отставку мэра должен принять Бишкекский городской кенеш (представительный орган местного самоуправления, избираемый гражданами страны сроком на пять лет).

Напомним, 4 октября в Кыргызстане прошли парламентские выборы. По предварительным данным, избирательный порог преодолели четыре политические силы.

При этом 10 из 12 проигравших оппозиционных партий отказались признавать предварительные результаты голосования. Лидер партии «Бир Бол» Алтынбек Сулайманов призвал назначить новые выборы без участия партий, связанных с властью.

Международные наблюдатели заявили, что на выборах имели место серьезные нарушения, в том числе подкуп и запугивание избирателей.

5 октября в столице Кыргызстана и других городах начались акции протеста против результатов парламентских выборов. Участники требуют аннулирования итогов голосования и проведения перевыборов.

Ночью участники массовой акции в столице Кыргызстана заняли здание, где размещены парламент и администрация президента. Кроме того, протестующие в Бишкеке захватили здание Государственного комитета национальной безопасности Кыргызстана и выпустили бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева, приговоренного к 11 годам по обвинению в коррупции.

При этом силовики гранатами и водометами разогнали недовольных результатами парламентских выборов.

По данным Минздрава Кыргызстана, пострадали 590 граждан, из которых 150 были госпитализированы. Умер один человек.