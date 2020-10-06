После столкновений в Бишкеке в ночь на 6 октября скончался один пострадавший, сообщили в Министерстве здравоохранения Кыргызстана. Личность умершего там не уточнили, сообщает Радио Свобода.

По данным ведомства, всего по состоянию на 8:00 6 октября медицинская помощь была оказана 590 гражданам, из которых 439 после оказания первичной медицинской помощи отправили на амбулаторное лечение.

Госпитализированы 150 пострадавших, из них 13 находятся в реанимации. Пациенты размещены в Бишкекском научно-исследовательском центре травматологии и ортопедии, в Национальном госпитале, в Городской клинической больнице №1, а также в Чуйской областной больнице и Национальном хирургическом центре.

В соцсетях сообщалось о том, что среди пострадавших были и медики, в том числе сотрудники Службы скорой помощи города Бишкека.

Напомним, 5 октября в Бишкеке продолжались протесты и столкновения между протестующими и силами безопасности.

Протестующие захватили здание, где работают президент и парламент страны.