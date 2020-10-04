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Бывший народный депутат Михаил Добкин объявил о снятии своей кандидатуры с выборов мэра Харькова. Добкин решил сняться с выборов в пользу действующего городского головы Геннадия Кернеса.

Об этом он объявил в своем Telegram-канале.

Свою кандидатуру Добкин снял с выборов сегодня.

"Сегодня снял свою кандидатуру с выборов в пользу Геннадия Кернеса. Он идёт на поправку и участвует в выборах мера. На этом моя миссия выполнена", - написал он.

Как ранее сообщал ForUm, харьковский городской голова Геннадий Кернес заразился коронавирусом. У него диагностировали двустороннее воспаление легких.

В ночь на 17 сентября Кернеса доставили на лечение в немецкую клинику «Шарите» в Берлине.

Позже Кернес получил отрицательный тест на коронавирус.
ForUm

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