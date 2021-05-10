Экс-мэр Харькова, экс-губернатор Харьковской области и экс-нардеп Украины Михаил Добкин будет баллотироваться на выборах мэра Харькова как самовыдвиженец.

Об этом он сообщил журналистам во время почтнения на Мемориале Славы в Харькове памяти погибших во Второй мировой войне, передает Укринформ.

«Я буду самовыдвиженцем от харьковчан», - заявил Добкин.

По его словам, собственной партии у него сейчас нет: «Это выборы мэра, поэтому политические партии не идут. Они могут выдвинуть своего кандидата на пост мэра или поддержать кого-то из самовыдвиженцев».

30 марта Верховная Рада на внеочередном заседании поддержала постановление о назначении на 31 октября 2021 года выборов мэра Харькова на замену умершему 17 декабря 2020 года в берлинской клинике «Шарите» Геннадию Кернесу, в третий раз избранному мэром Харькова на прошлых выборах.

В прошлом году Добкин боролся за кресло мэра Киева.