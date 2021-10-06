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Для усиления своей популярности в Харькове бывший мэр города старается максимально использовать память о Геннадии Кернесе, хотя в последние годы отношения между ними были окончательно испорчены. Об этом говорится в журналистском расследовании, авторы которого проанализировали деятельность Михаила Добкина на посту мэра Харькова в 2006-2010 годах, сообщает Politeka.

По мнению журналистов, дружеское общение между ними было прекращено после целого ряда неоднозначных поступков Добкина, которые не мог принять Кернес. В частности, он назвал предательством попытку Добкина баллотироваться в мэры Харькова несколько лет назад, якобы для усиления кандидатуры Кернеса:

«Я не воспринимаю это как дружеский жест, который якобы направлен на предвосхищение политических рисков. Это не помощь, а попытка использовать чужой политический капитал, чтобы усилиться самому, а не усилить меня во время избирательной кампании. И выглядит очень неблагородно. В последние годы мы даже не поздравляем друг друга с днем рождения. И не огорчаем друг друга дружбой», - заявлял тогда Кернес. 

Журналисты напоминают, что Кернес и ранее выражал свое разочарование политическим талантом Добкина, считая его явным политическим неудачником:

«Он уже один раз попробовал себя кандидатом в президенты. Хватит… Дело все в том, что лицо у него нескучное, но денег все равно никто не дает», - говорил Кернес в одном из своих интервью.

Одним из переломных моментов в общении Кернеса и Добкина журналисты называют и судебную войну Добкина против своей же семьи, когда ради наследства Добкина-старшего Добкин-младший в судебном порядке добивался признания жены покойного отца человеком с расстройствами психики и алкогольной зависимостью, а также отобрал у нее сына – своего сводного брата – даже изменив впоследствии ему имя.

По словам журналистов, Кернес еще при жизни подчеркивал, что Михаил Добкин «забыл, что такое Харьков» и делал все, чтобы навредить городу. Одним из таких примеров расследование называет ситуацию с харьковским лесопарком, чья территория при Добкине уменьшилась на 500 гектаров. 

«Добкин раздавал сотни гектаров друзьям, лояльным бизнесменам. Не обидел и себя: построил на территории лесопарка шикарный особняк за пятиметровым забором», - говорится в расследовании.

Кроме того, по данным журналистов, на посту мэра Добкин участвовал и в других махинациях с недвижимостью, нанеся государству ущерб на сотни миллионов гривен.

Авторы расследования отмечают, что все это привело к тому, что Геннадий Кернес окончательно решил прервать любые взаимоотношения с Добкиным.

«Михаил Добкин пошел не в ту сторону, не по той дороге. Мне не нравятся амбиции без подоплеки», - кратко комментировал его действия Кернес.
ForUm

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