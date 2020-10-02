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Во время рабочей поездки в Луганскую область 2 октября премьер-министр Денис Шмыгаль осмотрел пострадавшие от пожаров населенные пункты, где пообщался с местными жителями, а также проверил пункт временного пребывания людей в средней общеобразовательной школе №8 в Северодонецке. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе правительства.

Шмыгаль подчеркнул, что для помощи пострадавшему населению привлечен Красный крест, организована работа с волонтерами. «Также областной государственной администрацией организовано обеспечение людей питанием и водой. В школах оборудованы спортзалы, где люди могут временно находиться. Готовят общежития для расселения уже на более длительный срок. В больницах подготовлены койки для людей с инвалидностью. Вся работа начата и организована», - отметил он.

Премьер-министр сообщил, что большинство людей разместились у родных. А такие пункты необходимы, чтобы люди могли переждать или дождаться родных. «Сейчас в этой школе находится примерно 40 человек. Часть из них ждет родных, которые заберут их к себе. Дальше уже будет вестись работа с облгосадминистрацией, сельскими советами по фиксации потерь и возмещению средств. Все будет выполнено согласно алгоритмам ближайшее время. Ведь мы понимаем, что людям это нужно как можно быстрее», - подчеркнул глава правительства.

Напомним, 30 сентября в Луганской области возникло возгорание сухой травы и лесной подстилки вблизи сел Трехизбенка, Кряковка, Муратово, Капитаново Новоайдарского района, а также между селами Половинкино и Байдовка Старобельского района.

В Луганской области ликвидировали уже 116 пожаров.  Общая площадь, пройденная огнем, составляет более 11 тыс. га, в населенных пунктах огнем повреждено более 250 зданий. По состоянию на 19:00 1 октября в результате масштабных пожаров в Луганской области погибли 11 человек, 17 – госпитализированы.

По фактам пожаров на Луганщине полиция открыла семь уголовных производств
ForUm

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