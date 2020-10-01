также в разделеОбщество
1 октября. Картина дня 12
Пятница в Украине будет влажной, а на выходных потеплеет 10
Эколог: Возобновить подачу воды по Северо-Крымскому каналу уже невозможно 20
В Украине обновили карантинные зоны: в «красной» - два города 21
СМИ: Авторы «Вагнергейта» окончательно запутались в своем псевдофактаже 15
СБУ разоблачила махинации на рынке ценных бумаг на более чем 2,8 миллиарда 15
В Украине будут отмечать День территориальной обороны 8
Россиянин пытался ввезти в Украину два пулемета 14
Чиновника мэрии города на Одесчине разоблачили на подкупе членов избиркома 8
Павловский на суде назвал «заказчика» Гандзюк 30
Боевики пытались завербовать сотрудницу Луганской ОГА 12
Ляшко: В Украине не было первой волны коронавируса 15
Хомчак назвал участие НАТО в украинских учениях сдерживающим фактором 8
Из резервного фонда выделят деньги пострадавшим от пожаров на Луганщине 10
ВОЗ прогнозирует в Украине до 9 тысяч новых случаев COVID-19 ежедневно 15
ВАКС отстранил от должности главу Государственной судебной администрации 16
Венедиктова: Переезд на госдачу в Пуще-Водице – временная вынужденная мера 28
«Схемы»: Венедиктова арендовала госдачу вдвое дешевле расчетных цен ГУД 6

Болгария вернула требование о наличии результата теста на коронавирус для путешественников из Украины, сообщило посольство Украины в стране.

Так, Минздрав Болгарии 30 сентября внес изменения в решение о временных ограничениях на въезд.

«Согласно этому решению с 1 октября по 30 ноября гражданам Украины разрешено въезжать на территорию Болгарии при наличии справки, показывающий отрицательный результат тестирования на COVID-19 методом ПЦР, который должен быть сделан за 72 часа до пересечения границы», - говорится в сообщении.

В указанном документе должны быть указаны личные данные лица в соответствии с паспортом гражданина Украины для выезда за границу, сведения о лаборатории, которая провела исследование (наименование учреждения, адрес и контактные данные, дата проведения тестирования), а также прописан латиницей метод (PCR) и отрицательный результат (Negativ).

Напомним, в середине июля Болгария открыла свои границы для украинских туристов без прохождения 14-дневного карантина и тестирование на COVID-19. Позже это решение было отменено. Затем Болгария продлила разрешение на въезд гражданам Украины без требования теста и карантина до 30 сентября.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

8
Теги