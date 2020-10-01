Болгария вернула требование о наличии результата теста на коронавирус для путешественников из Украины, сообщило посольство Украины в стране.

Так, Минздрав Болгарии 30 сентября внес изменения в решение о временных ограничениях на въезд.

«Согласно этому решению с 1 октября по 30 ноября гражданам Украины разрешено въезжать на территорию Болгарии при наличии справки, показывающий отрицательный результат тестирования на COVID-19 методом ПЦР, который должен быть сделан за 72 часа до пересечения границы», - говорится в сообщении.

В указанном документе должны быть указаны личные данные лица в соответствии с паспортом гражданина Украины для выезда за границу, сведения о лаборатории, которая провела исследование (наименование учреждения, адрес и контактные данные, дата проведения тестирования), а также прописан латиницей метод (PCR) и отрицательный результат (Negativ).

Напомним, в середине июля Болгария открыла свои границы для украинских туристов без прохождения 14-дневного карантина и тестирование на COVID-19. Позже это решение было отменено. Затем Болгария продлила разрешение на въезд гражданам Украины без требования теста и карантина до 30 сентября.