Болгария продлила разрешение на въезд гражданам Украины без требования теста и карантина до 30 сентября, сообщает консульский отдел посольства Украины в Болгарии.

«31.08.2020 года обновлено решение Минздрава Болгарии № РД-01-488, согласно которому с 1 по 30 сентября этого года гражданам Украины разрешено въезжать на территорию Болгарии без необходимости предоставления документа, который показывает отрицательный результат тестирования на COVID-19 методом ПЦР, и без прохождения 14-дневного карантина», - говорится в сообщении.

Напомним, в середине июля Болгария открыла свои границы для украинских туристов без прохождения 14-дневного карантина и тестирование на COVID-19. Позже это решение было отменено.