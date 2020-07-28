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Граждане Украины с 30 июля смогут въезжать в Болгарию при наличии отрицательного теста на коронавирус, сделанного не позднее, чем за 72 часа до прибытия.

Об этом говорится в заявлении на сайте МИД Болгарии, сообщает Европейская правда.

«С 28 июля граждане Северной Македонии, Сербии, Албании, Косово, Боснии и Герцеговины, Черногории, Молдовы, Израиля и Кувейта могут въехать в Болгарию с отрицательным ПЦР-тестом, проведенным за последние 72 часа. Для граждан Украины требование предъявить отрицательный ПЦР-тест действует с 30 июля», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что въезд с отрицательным ПЦР-тестом разрешен гражданам других третьих стран, которые едут по определенным причинам: деятельность сезонных сельскохозяйственных рабочих и рабочих в сфере туризма; путешествия с учебной целью; путешествия из гуманитарных соображений и торговая, экономическая и инвестиционная деятельность.

ПЦР-тест не нужен лицам, которые прибывают в Болгарию из стран-членов ЕС, Великобритании, стран Шенгена, а также из Алжира, Австралии, Канады, Грузии, Японии, Марокко, Новой Зеландии, Руанды, Республики Корея, Таиланда, Туниса, Уругвая.

Напомним, в середине июля Болгария открыла свои границы для украинских туристов без прохождения 14-дневного карантина и тестирование на COVID-19.
ForUm

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