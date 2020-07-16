Министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что Болгария разрешила въезд для украинских туристов без 14-дневного карантина и прохождения теста на коронавирус.
«С сегодняшнего дня Республика Болгария открывает свои границы для украинских туристов без прохождения 14-дневного карантина и тестирование на COVID-19 по прибытию», - написал он в Telegram-канале.
При этом министр отметил, что при возвращении из Болгарии для граждан Украины обсервациям также не нужна.
Как сообщал ForUm, правительство Болгарии отменило 14-дневный карантин и тест на коронавирус при въезде в Болгарию для путешественников из Украины.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время