Министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что Болгария разрешила въезд для украинских туристов без 14-дневного карантина и прохождения теста на коронавирус.

«С сегодняшнего дня Республика Болгария открывает свои границы для украинских туристов без прохождения 14-дневного карантина и тестирование на COVID-19 по прибытию», - написал он в Telegram-канале.

При этом министр отметил, что при возвращении из Болгарии для граждан Украины обсервациям также не нужна.

Как сообщал ForUm, правительство Болгарии отменило 14-дневный карантин и тест на коронавирус при въезде в Болгарию для путешественников из Украины.