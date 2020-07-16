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Министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что Болгария разрешила въезд для украинских туристов без 14-дневного карантина и прохождения теста на коронавирус.

«С сегодняшнего дня Республика Болгария открывает свои границы для украинских туристов без прохождения 14-дневного карантина и тестирование на COVID-19 по прибытию», - написал он в Telegram-канале.

При этом министр отметил, что при возвращении из Болгарии для граждан Украины обсервациям также не нужна.

Как сообщал ForUm,  правительство Болгарии отменило 14-дневный карантин и тест на коронавирус при въезде в Болгарию для путешественников из Украины.
ForUm

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