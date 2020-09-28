29 сентября в 10:00 Большая палата Конституционного Суда Украины на открытой части пленарного заседания в форме устного производства рассмотрит дело по конституционному представлению 48 народных депутатов Украины относительно конституционности Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно условий оборота земель сельскохозяйственного назначения» от 31 марта 2020 № 552- ІХ отдельных положений Земельного кодекса Украины с изменениями, внесенными указанным законом, и 53 народных депутатов Украины относительно конституционности Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно условий оборота земель сельскохозяйственного назначения» от 31 марта 2020 № 552- ІХ (далее - Закон).

Об этом сообщила пресс-служба суда.

Авторы ходатайств утверждают, что земля как объект права собственности Украинского народа является основным национальным богатством, находящимся под особой охраной государства, в первую очередь касается именно земель сельскохозяйственного назначения.

По их убеждению, принятие Верховной Радой закона произошло с нарушением конституционной процедуры рассмотрения и принятия, а его положения противоречат предписаниям Конституции Украины.

Народные депутаты Украины отмечают, что только украинский народ наделен правом принимать решение о распоряжении таким объектом права собственности, как земля, через всеукраинский референдум.

Напомним, в ночь на 31 марта Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения», которым с 1 июля 2021 года вводится рынок земли в Украине.

28 апреля документ подписал президент.

30 апреля закон опубликовали в официальном издании Верховной Рады «Голос Украины».