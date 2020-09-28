также в разделеПолитика
Рада рассмотрит госбюджет-2021 на внеочередном заседании 6
Долгачев: Руководство ОПЗЖ получило хороший урок партийной дисциплины от Медведчука 21
Крушение Ан-26: Зеленский требует не медлить с выплатами семьям 15
Чугаенко: Очень скоро партия Медведчука догонит и перегонит «Слугу народа» 61
Нардеп «Слуги народа» заявил о выходе из партии 33
Украина отреагировала на обострение возле Нагорного Карабаха 379
Проворовавшийся нардеп от «Слуги народа» заявил о выходе из партии, но сдать мандат постеснялся 45
Мэру Умани отказали в регистрации на выборах, а его однофамильцев зарегистрировали 27
Президент Украины поедет на передовую 19
Полиция открыла уже сотню уголовных дел из-за нарушений на местных выборах 14
Кабмин провел срочное заседание по крушению Ан-26 18
Саммит Украина-ЕС перенесен 23
Куракин: Медведчук пресекает попытки переписать украинскую историю 33
Соколовская: За счет финансирования «Нацкорпуса» Фирташ и Левочкин пытаются восстановить свое влияние в Украине 53
Боррель сказал Зеленскому, что ЕС – не банкомат 48
Джангиров: Фирташ пытается представить себя одним из акционеров ОПЗЖ, хотя не имеет никакого влияния на партию 79
ОПЗЖ: Зеленский защищает права жителей непризнанного Косово, игнорируя нарушение прав миллионов жителей Донбасса 92
Зеленский похвастался темпами строительства дорог на Закарпатье 32

29 сентября в 10:00 Большая палата Конституционного Суда Украины на открытой части пленарного заседания в форме устного производства рассмотрит дело по конституционному представлению 48 народных депутатов Украины относительно конституционности Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно условий оборота земель сельскохозяйственного назначения» от 31 марта 2020 № 552- ІХ отдельных положений Земельного кодекса Украины с изменениями, внесенными указанным законом, и 53 народных депутатов Украины относительно конституционности Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно условий оборота земель сельскохозяйственного назначения» от 31 марта 2020 № 552- ІХ (далее - Закон).

Об этом сообщила пресс-служба суда.

Авторы ходатайств утверждают, что земля как объект права собственности Украинского народа является основным национальным богатством, находящимся под особой охраной государства, в первую очередь касается именно земель сельскохозяйственного назначения.

По их убеждению, принятие Верховной Радой закона произошло с нарушением конституционной процедуры рассмотрения и принятия, а его положения противоречат предписаниям Конституции Украины.

Народные депутаты Украины отмечают, что только украинский народ наделен правом принимать решение о распоряжении таким объектом права собственности, как земля, через всеукраинский референдум.

Напомним, в ночь на 31 марта Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения», которым с 1 июля 2021 года вводится рынок земли в Украине.

28 апреля документ подписал президент. 

30 апреля  закон опубликовали в официальном издании Верховной Рады «Голос Украины».
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

10
Теги