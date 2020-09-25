Опреснительную установку планируют построить в крымском поселке Николаевка, который расположен на берегу Черного моря под Симферополем. Это необходимо для решения проблем с водой в крымской столице, сообщил «глава» Крыма Сергей Аксенов, передает Интерфакс.

«Установка будет строиться в поселке Николаевка, на берегу моря, 30 км прямая линия (до Симферополя, - ИФ). В стране таких проектов никто никогда не реализовывал. По сути, решение, которое будет принято здесь, будет уникальным», - сказал Аксенов на заседании оперативного штаба по вопросу водоснабжения Крыма в пятницу.

При этом он отметил, что разрабатываются и другие проекты, среди них – бурение скважин. «На подземных источниках, в том числе на определенном этапе, продержимся до выстраивания технологий», - сказал Аксенов.

«Никто не спит, все возможные варианты, поверьте, были просчитаны давным-давно», - добавил он.

Как сообщалось, маловодие наблюдается в Крыму в 2019 и 2020 годах и может, по прогнозам, продлиться в 2021 году.

Жесткие графики подачи воды по часам ввели в августе текущего года в Симферополе и еще 39 населенных пунктах поблизости. Жители массово жалуются в соцсетях на плохой напор воды или вовсе ее отсутствие, а также цвет – от рыжего до черного. С 23 сентября воду начали отключать по ночам в курортной Алуште на юге полуострова.

Потери воды в сетях в Симферополе превышают 50%, в некоторых местах доходят до 80%, ведомство считает недопустимым такую ситуацию в вододефицитном регионе.

Украинские власти неоднократно делали заявления о том, что водоснабжение аннексированного Крыма будет возобновлено только после деоккупации полуострова.

Мониторинговая миссия ООН в Украине также настаивает на том, что «Россия несет основную ответственность за обеспечение доступа к воде защищенным лицам в Крыму».

Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После аннексии Крыма Россией в 2014 году поставки воды на полуостров прекратили.

Запасы воды в Крыму пополняют из водохранилищ естественного стока и подземных источников. По заявлениям экологов, регулярное использование воды из подземных источников привело к засолению почвы на полуострове. Власти Крыма регулярно призывают жителей полуострова экономить воду.