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В Крыму 29 населенных пунктов перевели на режимное водоснабжение или подвоз воды из-за засухи. Об этом на совещании 21 сентября сообщил глава подконтрольного России предприятия «Вода Крыма» Владимир Баженов, сообщает Крым.Реалии.

«На утро сегодняшнего дня 29 населенных пунктов переведены на режимное водоснабжение или на подвоз воды в связи с тем, что дебет в скважинах, скажем так, исчез. Но я все равно планирую какое-то количество машин с емкостями к завтрашнему дню перетащить в Симферопольский филиал, чтобы ими подстраховать районы, в которые не смогут дотянуться мои коллеги», – сказал Баженов.

При этом название населенных пунктов глава «Воды Крыма» не уточнил.

С начала сентября в Симферополе, Бахчисарайском и Симферопольском районах из-за засухи и обмеления водохранилищ начался третий, самый жесткий, этап ограничений подачи воды.

В российском правительстве Крыма сообщили, что готовятся к «худшему сценарию» с водообеспечением полуострова. Подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов ранее сообщал, что не исключает того, что Россия признает чрезвычайной ситуацию с водоснабжением Крыма. Он также утверждал, что 2020 год стал самым засушливым за 150 лет наблюдений.

Украинские власти неоднократно делали заявления о том, что водоснабжение аннексированного Крыма будет возобновлено только после деоккупации полуострова.

Мониторинговая миссия ООН в Украине также настаивает на том, что «Россия несет основную ответственность за обеспечение доступа к воде защищенным лицам в Крыму».

Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После аннексии Крыма Россией в 2014 году поставки воды на полуостров прекратили.

Запасы воды в Крыму пополняют из водохранилищ естественного стока и подземных источников. По заявлениям экологов, регулярное использование воды из подземных источников привело к засолению почвы на полуострове. Власти Крыма регулярно призывают жителей полуострова экономить воду.
ForUm

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