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На Южном берегу оккупированного Россией Крыма со следующей недели начнут ограничивать водоснабжение.

Первыми на режим экономии воды перевели курортную Алушту, Партенит и Малый Маяк, сообщила глава оккупационной администрации Алушты Галина Огнева.

Ограничения вводятся с 23 сентября, в ночное время с 23:00 до 05:00 в системе водопровода будет снижено давление.

«Вода, будет, но идти она будет под низким давлением. Это временная мера, но она поможет сэкономить и не допустить ситуации полного отсутствия воды», — написала она в Facebook.

По словам представительницы оккупационных властей, воды в Изобильненском водохранилище хватит до декабря 2020 года, а ограничительные меры помогут растянуть этот объем до апреля 2021 года.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что между Украиной и Россией нет «отношений» после незаконной аннексией РФ Крыма и начала войны на Донбассе.
ForUm

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