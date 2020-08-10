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Российские военные провели за месяц трубопровод между Тайганским и Симферопольским водохранилищами, чтобы перебрасывать пресную воду для крымской столицы, сообщает российский Интерфакс.

«С 10 июля по 9 августа силами трубопроводных батальонов Южного, Западного и Восточного военных округов проведено развертывание магистрального водопровода от Тайганского до Симферопольского водохранилища... Пусконаладочные работы завершены, подача воды организована», - сказал замминистра обороны РФ Дмитрий Булгаков в понедельник на церемонии запуска трубопровода.

Подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов в начале июля обратился к министру обороны РФ Сергею Шойгу за помощью в прокладке трубопровода до Симферопольского водохранилища. Военные проложили 15 линий трубопровода общей протяженностью более 900 км. Благодаря этому в Симферопольское водохранилище будет перебрасываться до 50 тыс. кубометров воды в сутки.

В начале 2020 года в Крыму обмелели многие водохранилища. Аксенов называл текущий год одним из самых засушливых для полуострова за 150 лет. Наиболее напряженная ситуация из-за отсутствия осадков сложилась в Симферополе, власти которого на случай особой необходимости разработали график подачи воды населению, на данный момент он не введен. В начале лета в крымскую столицу впервые начали подавать артезианскую воду из скважин после реконструкции двух водозаборов, в целом примерно 50 тыс. кубометров воды в сутки при потребности города в 150-160 тыс. кубометров.

После аннексии Крыма Россией около 85% потребностей местных жителей в пресной воде обеспечивал Северо-Крымский канал, идущий от Днепра. После референдума Украина его перекрыла.
ForUm

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